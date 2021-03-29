ارتفاع أسعار النفط على الرغم من انفراج أزمة قناة السويس

عادت أسعار النفط العالمية للارتفاع مجددا، ظهر اليوم الاثنين، بعد نزولها صباح اليوم بنسبة 2% مع تراجع الخشية من تأخر إمدادات النفط جراء جنوح سفينة في قناة السويس.

وبحسب بيانات التداول، اعتبارًا من 13.46 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لنفط بحر الشمال برنت بنسبة 0.98٪ وبلغ 65.06 دولارًا، ولشهر مايو/ أيار بنسبة 0.56% وبلغ 64.93 دولارًا.

كما ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.61% لتصل إلى 61.34 دولارًا للبرميل.

وجنحت سفينة الشحن " إيفر غيفن " لنحو 6 أيام قبل أن تنجح هيئة القناة بتعويمها بوقت سابق اليوم. وأوقفت حركة الملاحة في قناة السويس.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من اليوم على "تويتر" : "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وشهد سوق النفط تقلبات كثيرة الأسبوع الماضي، بعد تقييم المستثمرين مخزونات الخام في الولايات المتحدة، واقتراب موعد اجتماع أوبك+ المزمع عقده يوم الخميس المقبل.