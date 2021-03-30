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    فتاة تحمل صورة الرئيس الإيراني حسن روحاني احتفالاً بالاتفاق النووي

    "يحتاج إلى قرار سياسي"... بعثة إيران الأممية تعلق على عودة أمريكا للاتفاق النووي

    © REUTERS / Yalda Moayeri
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    قالت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة إنه لا وجود لأي مقترح لانضمام أمريكا من جديد للاتفاق النووي، مشددة على أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي.

    وأشارت البعثة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن عودة أمريكا للاتفاق النووي ليست بحاجة الى أي خطة سوى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ الالتزامات.

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    بايدن يعلق على اتفاقية إيران والصين.. فيديو

    ولفتت البعثة إلى أن إيران على اتصال مع سائر المشاركين في الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة.

    وأوضحت: "ليس هنالك أي مقترح لانضمام الولايات المتحدة من جديد للاتفاق النووي. إن هذا الأمر بحاجة فقط إلى قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة لتنفذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة والالتزم بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015".

    يأتي ذلك ردا على تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن إيران ستقدم اقتراحا جديدا لبدء المحادثات التي تعتزم إدارة جو بايدن إشراك إيران فيها.

    قال مسؤول إيراني إن بلاده لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة قبل أن ترفع واشنطن جميع العقوبات المفروضة على إيران، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

    وأضاف أن إيران "ستخفض من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي لعام 2015 بشكل أكبر إذا لم ترفع واشنطن هذه العقوبات".

    وأكد المسؤول الرسمي الإيراني أن "طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة قبل أن ترفع واشنطن جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية".

    وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إشراك إيران في محادثات بهدف استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.

    وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد نقلت أمس عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن "تركز جهودها على كيفية حث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات".

    وكشفت أنّ الإدارة الأمريكية "تنوي طرح مقترح جديد لتشجيع إيران على التفاوض، ويرجح أن الاقتراح سينضج الأسبوع الجاري".

    وأشار المصدر المسؤول، بحسب الصحيفة، إلى أنه من ضمن بنود الاقتراح "مطالبة إيران بتعليق بعض نشاطاتها النووية، مثل تنشيط أجهزة الطرد المركزي المتطورة والعودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل إجراءات لتخفيف العقوبات الاقتصاديّة الأمريكية".

    وأكد المصدر أن "من شأن المبادرة الراهنة أن تتفادى أي تصعيد في الموقف".

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