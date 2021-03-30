الحكومة الإيرانية: نؤيد أي تحالفات تتشكل ضد العقوبات الأمريكية وبايدن لم يف بوعوده

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن "العقوبات الاقتصادية تخل بوضع التجارة العالمية، وأن هناك تحالفات تتشكل لمقاومة العقوبات الأمريكية".

طهران - سبوتنيك . وقال ربيعي، في إحاطة، "هناك تحالفات تتشكل وتشكلت مضادة للعقوبات الأمريكية، ونحن نؤيد أي تحالف يكون ضد العقوبات الأمريكية الاقتصادية على دول العالم"، مشددا على أن "العقوبات الاقتصادية تخل بالتجارة العالمية الحرة".

وأضاف المتحدث، في سياق حديثه عن العقوبات، أن "لا سبيل أمام واشنطن إلا العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات بشكل كامل"، متهما الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه "لم يف بوعوده التي أطلقها خلال الانتخابات ورفع العقوبات يحتاج لإجراءات عملية".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إن إيران "ستخفض من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي لعام 2015 بشكل أكبر إذا لم ترفع واشنطن هذه العقوبات"، مؤكدا أن "طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة قبل أن ترفع واشنطن جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية".

يأتي ذلك ردا على تقارير أمريكية تفيد بأن الإدارة الجديدة "تنوي طرح مقترح جديد لتشجيع إيران على التفاوض، ويرجح أن الاقتراح سينضج الأسبوع الجاري". وأشارت إلى أنه من ضمن بنود الاقتراح مطالبة إيران بتعليق بعض نشاطاتها النووية، مثل تنشيط أجهزة الطرد المركزي المتطورة والعودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل إجراءات لتخفيف العقوبات الاقتصاديّة الأمريكية.