إيران تكشف عن رفض شركات بيعها لقاح كورونا

طهران - سبوتنيك. وحملت الحكومة الإيرانية العقوبات الأمريكية السبب في إعاقة وصول اللقاحات إلى طهران.

اتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، العقوبات الأمريكية بعرقلة وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى بلاده.

وقال ربيعي خلال إحاطة: "بعض الشركات المنتجة للقاح كورونا امتنعت عن بيعنا اللقاح بسبب العقوبات الأمريكية التي تمنعها من توريد بعض المعدات إلينا".

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية قد تحدث في وقت سابق، بأن العقوبات تمثل عقبة أمام استيراد الأدوية والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الدواء واستيراد معدات الحماية والكمامات واستيراد أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا.