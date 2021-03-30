تغريدة غريبة للجيش الأمريكي تثير قلقا واسعا... والفاعل "طفل"

وبدأ الطفل باللعب بلوحة المفاتيح، وللأسف وبدون علم، نشر تغريدة غريبة أثارت حيرة المتابعين، بحسب ما قاله مسؤول قانون حرية المعلومات في القيادة الاستراتيجية.

US Strategic Command just tweeted this 😬😬😬 pic.twitter.com/2vR465AAUl — Caleb Hull (@CalebJHull) March 28, 2021

وتابع: "لم يحدث أي شيء شائن على الإطلاق، أي لم يتم اختراق حساب تويتر الخاص بنا، وتم اكتشاف المنشور وإشعار حذفه تم عبر الهاتف".

وأثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي في "تويتر"، "مخاوف" العديد من مستخدمي الإنترنت.

والرسالة عبارة عن مجموعة من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، وتمت إعادة نشر الرسالة المشفرة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، حيث اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.