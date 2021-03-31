الرئيس الإسرائيلي يستلم نتائج الانتخابات ويبدأ الاثنين مشاورات التكليف لتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين عن اعتزامه بدء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

القدس- سبوتنيك. وتسلم رؤوڤين ريڤلين من لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي لاختيار الكنيست الـ 24 منذ تأسيس دولة إسرائيل قبل أكثر من سبعة عقود.

وأعلن ريڤلين، في بيان صادر عن ديوان الرئاسة، أنه سيباشر مشاوراته لاختيار المرشح الأوفر حظا لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة مع ممثلي الأحزاب الفائزة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقال ريڤلين: "كلي أمل أن يتعلم نواب المجتمع المنتخبين كيفية الإصغاء للشعب في إسرائيل، ويتعلموا كيف يصغون لطلباته بإقامة روابط غير عادية، وتعاون يتجاوز الحدود بين القطاعات المختلفة، والقيام بالعمل المناسب والمتفاني من أجل مواطني إسرائيل".

وأضاف "نحن من جانبنا سنختبر المواقف خلال جولات المشاورات التي تبدأ يوم الاثنين المقبل في هذا البيت (ديوان الرئاسة)".

يذكر أن الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي لاختيار الكنيست الـ 24 في تاريخ إسرائيل، انتهت من دون حسم، وأبقت على حالة التوازن بين معسكرين، أحدهما يريد بقاء زعيم الليكود بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة، وآخر يريد استبداله لبدء عهد سياسي جديد بسبب محاكمة نتنياهو المتواصلة في قضايا فساد.

وبعد فرز الأصوات، تبين أن نسبة التصويت العامة بلغت 67.4 بالمئة، ووصل عدد الأشخاص الذين مارسوا حقهم بالاقتراع إلى 4 ملايين و420 ألفا و677 ناخبا.

وجاءت نتائج فرز الأصوات النهائية، التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية كما يلي: "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو 30 مقعدا، "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد 17 مقعدا، و"شاس" برئاسة أرييه درعي 9 مقاعد، و"كاحول لافان"، برئاسة (وزير الدفاع الحالي) بيني غانتس 8 مقاعد، و"يمينا" برئاسة نفتالي بينيت 7 مقاعد، "والعمل" برئاسة ميراف ميخائيلي 7 مقاعد، و"يهودوت هاتوراه" برئاسة موشيه غفني 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش 6 مقاعد، و"ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتش 6 مقاعد، و"تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر 6 مقاعد، "القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة 6 مقاعد، "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس 4 مقاعد.

ووفقا للنتائج المعلنة، فإن معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حصل على أغلبية 59 مقعدا في الكنيست؛ وذلك بمشاركة حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، غير أن معسكر نتنياهو يحتاج إلى أصوات 61 عضوا من أصل 120 عضوا يشكلون الكنيست، حتى يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.