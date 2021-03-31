إثيوبيا تنفي التوصل إلى اتفاق بشأن لجنة الوساطة الرباعية حول سد النهضة

أكد السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكيلي، أن بلاده متمسكة باستئناف التفاوض مع مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة.

القاهرة - سبوتنيك. وأشار تيكيلي إلى أنه سيتم استئناف التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي قريبا، لافتا إلى أن أديس أبابا ملتزمة بالتفاوض وفق الحلول السلمية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، والتي هدد فيها من يمس "بحقوق مصر المائية".

وقال تيكيلي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الأربعاء "نتفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي.. والمفاوضات بشأن سد النهضة ستستأنف قريبا، ونحاول الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف".

وأضاف أنه "لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميا بعد بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت عليها مصر والسودان، وسمعنا عن اللجنة من الإعلام".

وقال ردا على تصريحات السيسي حول حقوق مصر المائية إن "إثيوبيا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى قناة السويس بعد استئناف الملاحة فيها بأن: "حقوق مصر المائية خط أحمر".

وتابع في تصريحات متلفزة بقوله "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية".