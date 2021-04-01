وكالة: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بتحطم مروحية عسكرية أفغانية

أعلن رئيس مجلس إقليم هلمند في أفغانستان، عطا الله أفغان، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بتحطم مروحية عسكرية أفغانية.

ونقلت قناة "أريانا نيوز" الأفغانية تصريحات المسؤول الأفغاني الذي أكد مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، مشيرا أنه يجهل الأسباب الحقيقية وراء تحطم المروحية.

وفي السياق نفسه، أبلغت وزارة الدفاع الأفغانية أن المروحية هبطت اضطراريا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

بدورها أعلن ممثل حركة "طالبان"، قاري محمد يوسف أحمدي، في بيان، أن المروحية أسقطتها حركة "طالبان" في منطقة فاشير بولاية هلمند. وبحسب قوله، قُتل خمسة أشخاص من بينهم قائد الجيش الأفغاني، وثلاثة جنود وطيار، وهناك جرحى.

يذكر أن أعمال العنف ما تزال قائمة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بالتزامن مع عقد محادثات سلام بين وفد من الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة. ويحاول مسلحو طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) اجتياح مدن صغيرة أو أحياء بجميع أنحاء أفغانستان، وتعزيز مواقعهم، والقيام بعمليات كرّ وفرّ ضد قوات الأمن.