ضجة في أمريكا بسبب خطأ ارتكبته عقيلة بايدن في كلمة عن تشافيز... فيديو

أصبحت عقيلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السيدة الأولى جيل بايدن، حديث وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا بعد خطأ لفظي وقعت به خلال مؤتمر صحفي عقدته تكريما للزعيم العمالي الراحل، سيزار تشافيز.

وتحدثت جيل بايدن إلى حشد صغير مؤلف من حوالي 100 عامل في مزرعة، حيث وقف إلى جانبها حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، في مدينة ديلانو، اليوم الأربعاء حسب التوقيت المحلي في أمريكا.

#SiSePwodway means “ I am a doctor. Listen to me!’ pic.twitter.com/U0key6qITJ — Thanks Murphy (@JoNathanVol77) April 1, 2021

وأثارت طريقة لفظ السيدة الأولى العبارة الإسبانية الصغيرة "Si، se puede"، والتي تعني (نعم ، نستطيع)، نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا حيث أخطأت بلفظ الكلمة رغم بساطتها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، انتشر نطق هذا المصطلح في فترة السبعينيات من القرن الماضي، عندما قاد سيزار شافيز حركة للسماح لعمال المزارع في ولاية أريزونا بالانضمام إلى نقابات.

@RobSchneider, I know it’s just too easy, but could you reshoot this with #SiSePwodway? pic.twitter.com/k8kcWgIVYY — Mike Lynch (@MikeWLynch) April 1, 2021

وظهرت السيدة الأولى بحسب الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع جدا لدى المغردين على "تويتر" وكأنها تقول: "Si، se pwodway!" ، مما أثار الكثير من السخرية بسبب تغير المعنى، بحسب المصدر.