وزير الطاقة السعودي: سياسة ضبط النفس التي اتبعتها "أوبك+" أثبتت صوابيتها

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن منتجي النفط في "أوبك+" تبنوا نهجا حذرا، يتسم بضبط النفس، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

ونقلت "رويترز" أن الأمير عبد العزيز بن سلمان قال اليوم الخميس لدى افتتاحه اجتماع أوبك+:

"دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب".

وأضاف: "السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف... الحقيقة الباقية (هي أن) الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال".

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ نمت الآمال في أن "أوبك" وحلفاءها الذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم سيقررون مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بـ"كوفيد-19" في بعض المناطق.

ارتفع خام برنت للتسليم في يونيو/ حزيران 71 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 2.2 بالمئة أثناء الليل. وزاد الخام الأمريكي 71 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 59.87 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 بالمئة أمس الأربعاء.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا وكازاخستان، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له.

وقالت أوراسيا غروب في تقرير بشأن الاجتماع: "النتيجة الأكثر ترجيحا... للاجتماع هي عدم حدوث تغييرات كبيرة في الإنتاج".

وأضافت "يشير الحذر البادي في مناقشات "أوبك+" إلى أن أي قرارات بشأن التخفيف ستتأجل على الأرجح إلى اجتماع مايو أيار".

كما تعرضت الأسعار لضغوط إذ خفضت "أوبك+" توقعها لنمو الطلب على النفط للعام الجاري 300 ألف برميل يوميا مما يجعل من المرجح كثيرا أن يسفر الاجتماع عن مواصلة كبح الإمدادات.

وقال ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن اللجنة الفنية المشتركة، التي تسدي النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط التي تضم السعودية وروسيا، لم تصدر أي توصية رسمية أمس الأربعاء.

وتكبح "أوبك+" الإنتاج حاليا بما يزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات. وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا إضافية.