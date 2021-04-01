دولة جديدة تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الخميس، أن بنما سجلت رسميا اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، لتصبح الدولة الـ 59 التي اعتمدت اللقاح الروسي.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان صندوق الاستثمارات المباشرة والمعني بتسويق اللقاح: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن تسجيل اللقاح الروسي ضد الكورونا "سبوتنيك V" في جمهورية بنما".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم مضاد لـ "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي؛ طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة، ونسبة أمان عالية؛ حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبا للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وبعد بنما يرتفع عدد الدول التي اعتمدت لقاح "سبوتنيك V" إلى 59 دولة بعدد سكان يتجاوز 1.5 مليار شخص.