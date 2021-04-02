هل تحضر أمريكا اجتماع فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني؟

تحدث نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عما إذا كانت أمريكا ستحضر أم لا أي جلسة لمناقشة الاتفاق النووي تشارك فيها إيران.

وقال عراقجي بحسب بيان الخارجية الإيرانية: "الاجتماع الذي سيشارك فيه الوفد الإيراني، هو اجتماع للجنة المشتركة، حيث يقتصر حضور الدول المشاركة (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى إيران وممثلي الاتحاد الأوروبي)؛ والغرض (من الاجتماع) هو النظر في إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي".

وفقا له، فإن الولايات المتحدة لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه إيران، بما في ذلك اجتماع اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن اجتماع قادم بشأن الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة سيعقد في فيينا يوم الثلاثاء. 6 أبريل على مستوى المديرين السياسيين.