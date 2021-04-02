تهريب أطفال عبر الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك... فيديو

تعمل السلطات الأمريكية وحرس الحدود على ملاحقة أشخاص تم تصويرهم وهم يقومون بتهريب أطفال عبر الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك.

نشرت السلطات الأمريكية مقطعا مصورا تم تصويره على الحدود بين البلدين في ولاية نيومكسيكو، يظهر من خلاله نقل طفلين من طرف إلى آخر وذلك من خلال إلقائهم عبر الجدار الذي يصل ارتفاعه لـ4 أمتار.

ويظهر في المقطع هروب الشخصين اللذين كانا يقومان بعملية التهريب.

هذا ونقل حرس الحدود الطفلين وهما شقيقان من الإكورادور، إلى المشفى ووضعوا تحت رعاية السلطات الأمريكية.