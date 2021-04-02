عراقجي: نرحب بأي مساعدة لعودة أمريكا للاتفاق النووي وليس هناك أي حاجة للوساطة

عبر عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عن ترحيب بلاده بأي مساعدة لعودة أمريكا للاتفاق النووي، مؤكدا أنه ليس هناك حاجة للوساطة بين واشنطن وطهران.

طهران - سبوتنيك. قال عراقجي، اليوم الجمعة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نرحب بمساعدة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك روسيا، لعودة أمريكا إلى الاتفاق. ولكن بالطبع ليس هناك حاجة للوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

وأضاف "ليس لدينا أي اعتراض على مساعدة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وخاصة روسيا، لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق".

وحول المحادثات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في فيينا، أوضح عراقجي أن "المحادثات التي أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للمشاركة فيها هي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا ولا علاقة لها بإيران"، لافتا إلى أن بلاده تتفاوض بشكل منفصل مع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي من دون وجود أمريكا".

هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف عن محادثات عبر الإنترنت مرتقبة الجمعة بين الدول، التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم في 2015 (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران)، لبحث احتمال انضمام واشنطن مجددا إلى الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن طهران تشدد على أن تقوم واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.