بسبب "بصقة"... سجن بريطاني 18 شهرا...فيديو

ووفقا لصحيفة "ميترو" البريطانية، حاول مايكل أيدو ركوب الحافلة في ضاحية "بيكهام" جنوب لندن دون دفع أجرة، وعندما طالبه السائق بالدفع قام بنزع الكمامة وبصق عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن السائق جمع عينة من البصقة وسلمها للشرطة، التي عثرت بدورها على أيدو، وألقت القبض عليه الأسبوع الماضي بعد تطابق العينة مع حمضه النووي.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أيدو وهو يرفع يديه بقوة نحو سائق الحافلة، وعندما همّ بالنزول من الحافلة نظر إلى السائق وبصق عليه واستمر بالإساءة إليه.

وقال المحقق الرقيب إيان بيتي: "كان هذا عملًا مثيرًا للاشمئزاز ضد عامل رئيسي كان يقدم خدمة أساسية أثناء الإغلاق".

وبالإضافة إلى السجن، دفع أيدو تعويض للسائق قيمته 128 جنيها إسترلينيا.