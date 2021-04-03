برلماني إيراني يكشف تفاصيل الجلسة السرية للبرلمان غدا

قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي أحمد أمير أبادي فراهاني، إن البرلمان الإيراني سيعقد غدا الأحد جلسة سرية.

وأعلن البرلماني الإيراني أن الجلسة غير العلنية ستناقش خلال ساعاتها الأولى وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين، إلى جانب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية إلى جانب مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والصين، ستعقدان اجتماعا فوق العادة قبل جلسة البرلمان السرية غدا".

لافتا إلى أن الاجتماع "بهدف مناقشة اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وأيضا الوثيقة الاستراتيجية بين طهران وبكين مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية".

وقال البرلماني الإيراني إن الجلسة العلنية للبرلمان غدا ستكون بحضور وزيري الجهاد الزراعي والصناعة والمناجم والتجارة، لاستعراض آخر الأوضاع المعيشية في البلاد.