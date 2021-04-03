تعود للحرب العالمية الأولي... طفل فرنسي يعثر على قنبلة يدوية في حديقة المنزل

عثر طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات على قنبلة يدوية من مخلفات الحرب العالمية الأولى في حديقة منزلهم في بلدة "تاسان لا ديمي" في مدينة الفرنسية.

ووفقا لصحيفة "بروغريس" المحلية، فقد وجد الطفل القنلة في حديقة المنزل بينما كان يلعب مع إخوته، قبل أن يتم الاتصال بخبراء المتفجرات لنزع القنبلة.

وقال والد الصبي ""على الرغم من صغر سنه، طلب على الفور من إخوته توخي الحذر والابتعاد، لأنها تبدو وكأنها قنبلة يدوية. بعد ذلك، أخبرني، واتصلت بالشرطة".

تم تطويق محيط يبلغ عدة عشرات من الأمتار حتى وصول فريق من خبراء المتفجرات ، والذين قاموا فيما بعد بإزالة القنبلة اليدوية من المنطقة لأسباب أمنية.

قال الخبراء للصحيفة إن هذه القنبلة اليدوية تعود لفترة الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك، حسب رأيهم، انتهى الأمر على الأرجح في أراضي الحديقة أثناء عملية الردم".