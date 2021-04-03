متحدث الخارجية الألمانية: مبروك يا مصر... أتطلع إلى زيارة متحف الحضارة "قريبا"

علقت وزارة الخارجية الألمانية على نجاح نقل المومياوات الملكية في موكب يضم 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، يعد حدثا مبهرا.

وكتب دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط، على صفحته على "تويتر": "فعلا مشهد رائع... ألف مبروك يا مصر على هذا الحدث المبهر".

وقال كوميتات: "أتطلع إلى زيارة متحف الحضارة المصرية قريبا".

ووصل موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط وتم إطلاق 21 طلقة مدفع عند استقبالهم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فعلاً مشهد رائع! الف مبروك يا مصر على هذا الحدث المبهر #موكب_المومياوات_الملكية ! اتطلع الى زيارة متحف الحضارة المصرية قريباً @MfaEgypt @KhaledElEnany6 — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) April 3, 2021

وتقدم الموكب مركبات ملكية حربية وتزامنت مع عزف الموسيقى العسكرية.

وجاب "موكب المومياوات الملكية" شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير بوسط العاصمة المصرية حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

ويعتبر "موكب المومياوات الملكية" أحد أهم الأحداث في مجال السياحة والآثار في مصر، وشهد نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالجيزة.