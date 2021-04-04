بعد توقيع وثيقة التعاون... إيران تعلن عن إجراء في إقليم شينجيانغ الصيني

بعد أيام على توقيع الجانبين الصيني والإيراني وثيقة تعاون مشترك في المجالات الاستراتيجية، أعلنت طهران عن إجراء في إقليم شينجيانغ الصيني.

وأكد السفير الإيراني في بكين، محمد كشاورززاده، في تغريدة له على "تويتر"، على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين إيران وإقليم شينجيانغ الصيني.

وأشار كشاورززاده إلى أن مقاطعة شينجيانغ تشكل نقطة الوصل بين الصين والغرب منذ القدم، ومنذ "طريق الحرير"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشدد السفير الإيراني على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين بلاده وإقليم شينجيانغ، مبينا أن مشاريع مكافحة التصحر الضخمة بالإضافة إلى مشاريع إمداد المياه والتقنيات الحديثة، جعلت من الإقليم قطبا زراعيا في الصين.

وتأتي تصريحات السفير الصيني في الوقت الذي كشف فيه رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية الإيرانية محمد رضا بور إبراهيمي داوراني، في وقت سابق من اليوم، إلى أن أعضاء اللجنة سيناقشون وثيقة الشراكة الاستراتيجية مع الصين بحضور وزير الاقتصاد والمال ومحافظ البنك المركزي الإيراني.

وبحسب بور إبراهيمي داوراني، ووفقا للمادة 77 من الدستور الإيراني، فإن جميع الاتفاقات ينبغي أن تناقش في المجلس كما ينبغي اجتياز هذا المسار بالنسبة لهذه الوثيقة في حال وضعها قيد التنفيذ من قبل الحكومة.