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    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، بنيامين نتنياهو، إسرائيل 24 مارس 2021

    نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بالقدس في قضايا فساد

    © REUTERS / AMMAR AWAD
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    وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين،  إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية للمثول أمامها في الجلسة الأولى من مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة ضمن محاكمته بقضايا فساد انطلقت في مايو/آيار الماضي.

    وابتداء من اليوم سوف تستمع المحكمة للشهادات والأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في تقديم لائحة اتهام بجرائم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضد نتنياهو، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

    انتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021
    © AP Photo / Ariel Schalit
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    ومرحلة الإثباتات هي المرحلة الرئيسية في محاكمة نتنياهو والتي سبقتها جلسات إجرائية، وذلك بعد نحو سنة وأربعة شهور على تقديم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء.

    وابتداء من اليوم ستعقد ثلاث جلسات أسبوعيا ضمن المحاكمة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

    وخلال تلك المرحلة ستحاول النيابة إثبات التهم الموجهة ضد نتنياهو، في القضايا الثلاث.

    وتجرى المحاكمة في مقر المحكمة المركزية بشارع صلاح الدين بالقدس الشرقية على بعد نحو كيلومتر ونصف من مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي يبدأ في المقابل مشاورات سياسية لاختيار مرشح لتشكيل حكومة قد يكون نتنياهو الذي تنوي أحزاب وكتل سياسية التوصية به لأداء المهمة.

    ويقول مراقبون إن عملية محاكمة نتنياهو قد تستمر لشهور طويلة، ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

    انظر أيضا:

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