بريطانيا تبدأ التلقيح بـ"مودرنا" منتصف أبريل

تعمل بريطانيا على تنويع مصادر اللقاحات التى تحصن بها المواطنين والمقيمين على أراضيها، حيث تعاقدت من قبل على لقاح مودرنا الأمريكي، إلى جانب لقاح استرازينيكا.

قال وزير الصحة البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبدأ التطعيم لمواجهة كورونا، بلقاح مودرنا في منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وتابع الوزير حسب وكالة "رويترز"، أن برنامج التطعيم يسير في طريقه لتحقيق أهداف الحكومة.

وأوضح الوزير أن حكومة بلاده ستعمل على إعطاء البالغين جرعة أولى من لقاحات كورونا بحلول يوليو القادم.

ووافقت الهيئة التنظيمية الطبية في بريطانيا، في يناير، على لقاح مودرنا للاستخدام ضد كورونا.