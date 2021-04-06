الرئيس الإسرائيلي: لا يوجد مرشح أمامه فرصة لتشكيل الحكومة

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، إنه لا يوجد مرشح أمامه فرصة لتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، قد أجرى أمس مشاورات مع ممثلى الكتل المختلفة، حسب موقع مكان الإسرائيلي.

وجاء حديث الرئيس مع إعلانه تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في مهلة 28 يوما لإتمام المهمة، وقد يحصل على مهلة إضافية من 14 يوما بحسب القانون، وفي حال فشل بهذه المهمة، سيضطر نتنياهو إلى إعادة التكليف إلى الرئيس ريفلين لتكليف عضو آخر أو إعادته إلى الكنيست، الذي قد يضطر عندها إلى حل نفسه وتحديد انتخابات جديدة ستكون الخامسة في غضون عامين.

ويأتي تصريح الرئيس بسبب الاعتراضات التي أبداها النواب على نتنياهو، رغم زيادة المصوتين له بتشكيل الحكومة، خصوصا بسبب قضايا الفساد.

وأكد "مكان" إن النواب أوصوا بأن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بأرقام أكبر من هؤلاء الذين أوصوا بأن يكون يائير لابيد رئيسا للحكومة.

وأظهرت التوصيات، التي قدمت للرئيس ريفلين، إخفاق النواب في توفير أغلبية برلمانية لأي من المرشحين، فقد حصل زعيم اليمين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تأييد 52 عضوا في البرلمان، فيما جمع أشد منافسيه رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد على 45 مؤيدا.

وكان يائير لابيد، رئيس كتلة هناك مستقبل، أكد أن الإطاحة بنتنياهو من منصبه "واجبة".