رئيس كازاخستان يتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي

تلقى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الكازاخية، بيريك والي، في صفحته على "فيسبوك": "اليوم، تلقى رئيس الدولة لقاح سبوتنيك V المنتج في مجمع كاراغاندا الدوائي. الرئيس في حالة جيدة بعد التطعيم. لا توجد آثار جانبية على الإطلاق".

وأضاف والي: "إن رئيس الدولة واثق أنه من خلال التطعيم وبناء المناعة الجماعية، سيتمكن مواطنو كازاخستان من التغلب على الفيروس"، داعيا جميع المواطنين إلى تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

هذا وتم الإعلان أن جمهورية كازاخستان بدأت في التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي الصنع يوم 1 شباط/ فبراير، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى الجمهورية على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة.