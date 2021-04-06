مناورات عسكرية أذربيجانية تركية يومي 8 و9 أبريل على أراضي أذربيجان 

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مناورات عملياتية وتكتيكية أذربيجانية تركية مشتركة على أراضي أذربيجان، يومي الخميس والجمعة.

باكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "وفقًا للخطة السنوية المشتركة لوزارتي الدفاع الأذربيجانية والتركية، ستبدأ التدريبات العملياتية والتكتيكية بمشاركة عسكريين من البلدين في 8 أبريل. ستجرى التدريبات، التي تقام على أراضينا، في ميادين التدريب على الأسلحة المشتركة في عدة اتجاهات تحت نطاق مسؤولية الوحدات العسكرية للجيش الأذربيجاني".

وجرى التأكيد أن "الهدف الرئيسي من التدريبات هو تحسين التفاعل وزيادة القدرة القتالية للوحدات العملياتية للجيشين الأذربيجاني والتركي، وتنمية مهارات اتخاذ القرارات العسكرية بين قادة الوحدات التنفيذية، وكذلك القدرة على إظهار المبادرة وإدارة الوحدات".

وستستمر التدريبات حتى الـ9 من نيسان/أبريل.

وأقام الجيش الأذربيجاني، في 15 مارس/آذارالماضي، مشروعه التدريبي الأول بعد التصعيد العسكري في منطقة قره باغ، التي استمرت حتى 18 مارس وتضمنت قيام القوات المشاركة بمكافحة المجموعات الإرهابية والمجموعات المسلحة غير المشروعة.