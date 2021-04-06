وزير استخبارات إسرائيل يشيد بإلغاء حكومة السودان مقاطعة بلاده

أشد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة السودانية الموافقة على مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا أهمية تلك الخطوة.

اللقدس - سبوتنيك. وقال في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "بعد 63 عاما من انقطاع العلاقات، الحكومة السودانية تعلن اليوم عن إلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل"، داعيا الحكومة السودانية "لاتخاذ خطوات مهمة أخرى نحو تعزيز اتفاق السلام".

وألغت الحكومة السودانية، اليوم، قانون مقاطعة إسرائيل الذي أقر عام 1958، كما شددت الحكومة السودانية خلال جلستها، اليوم أيضا، على موقفها بخصوص إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.

ويأتي قرار الحكومة السودانية بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وذكر إعلام إسرائيلي أن إلغاء القانون جاء بعد طلب إسرائيلي كجزء من عملية تطبيع العلاقات.

ومنع قانون المقاطعة المواطنين السودانيين إقامة علاقات تجارية مع إسرائيل، بما في ذلك علاقة تجارية غير مباشرة عن طريق طرف ثالث، إضافة لذلك أقر القانون بأن مواطني السودان الذين يزورون إسرائيل سيواجهون عقوبات قاسية.