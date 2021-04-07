مجلس الوزراء الألماني: عباس لم يلتق بميركل بسبب كورونا والجدول المزدحم

أعلن مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لم تلتق بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بسبب جدول الأعمال المزدحم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني، أولريكه ديمير، خلال إفادة صحفية: "المستشارة ورئيس فلسطين على اتصال منتظم، وعقد آخر لقاء عبر الفيديو في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام الماضي، وهذا الاتصال بالطبع مستمر. ولكن بسبب جائحة كورونا، فإن المستشارة حاليًا محدودة للغاية في اللقاءات المباشرة".

وأضافت ديمير: "لهذا السبب، لم يتم لقاء المستشارة مع الرئيس أثناء إقامته في ألمانيا، وكذلك فيما يتعلق بالجدول الزمني".

وذكرت تقارير صحفية، الاثنين الماضي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سافر إلى العاصمة الأردنية عمان، ومنها إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ولقاء المستشارة أنجيلا ميركل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن عباس "يتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" طبية ولقاء المستشارة أنجيلا ميركل".

من جانبه، قال غال برغر، الصحفي في الإذاعة العبرية العامة والتلفزيون الإسرائيلي نقلًا عن مصادر فلسطينية إن عباس سيجري فحوصات طبية روتينية، وأنه بحالة جيدة، ولا خطر على حياته.

وأوضح برغر: "يدور الحديث عن فحوصات روتينية بعد جراحة أجراها عباس قبل بضع سنوات. قبل وقت قصير هبطت في رام الله مروحتين أردنيتين، لنقل محمود عباس إلى الأردن ومن هناك يتوقع أن يسافر لإجراء الفحوصات في ألمانيا".