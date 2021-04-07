تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية التركية ومقتل قائدها

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تحطمت وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث".

#عاجل | سقوط طائرة استعراض في ولاية #قونية وسط #تركيا، والفرق الطبية ورجال الإطفاء يتوجهون إلى مكان الحادث — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 7, 2021

بينما أفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية، بأن قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة من طراز NF-5 وسقطت خلال طلعة تدريبية، لافتة إلى أن الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية نبأ سقوط الطائرة.

وأضافت في بيان أن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن وأن التحقيقات مستمرة حول الحادث.