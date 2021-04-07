تركيا تفتح سفارتها في جمهورية توغو

أعلنت رئاسة جمهورية توغو، اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح السفارة التركية في العاصمة لومي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لرئاسة جمهورية توغو نشر على موقعها الرسمي، اليوم: "سلم وزير خارجية جمهورية توغو روبير دوسه، يوم أمس الثلاثاء، خلال حفل، أوراق الاعتماد لدى الجمهورية للسفير التركي، إيسير ديمير. وقبل ذلك، كان لتركيا قنصلية في لومي".

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارته إلى توغو في تموز/ يوليو الماضي، أن تركيا ستعمل على تطوير العلاقات مع توغو في جميع الاتجاهات، مؤكدا في الوقت نفسه، عن إطلاق رحلات مباشرة بين تركيا وتوغو، والتي ستديرها الخطوط الجوية التركية.

وأضاف وزير الخارجية التركي أيضا، أن بلاده ستزيد استثماراتها في شركات توغو استجابة لرغبة السلطات التوغولية في إقامة شراكات مع القطاع الخاص التركي. بالإضافة إلى ذلك، تبادل البلدان وجهات النظر حول منع النزاعات ومكافحة الإرهاب والتطرف والوضع مع فيروس كورونا.

يذكر أن توغو وتركيا وقعتا ثلاث اتفاقيات في حزيران/ يوليو. الأولى مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والثانية مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة خارجية توغو والأكاديمية الدبلوماسية لتركيا، والثالثة وثيقة بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وهكذا، أصبحت تركيا إلى جانب المغرب والبرازيل والغابون وسورينام وجمهورية إفريقيا الوسطى الدول التي ألغت توغو معها نظام التأشيرات للدبلوماسيين.