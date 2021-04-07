لافروف يزرع شجرة أرز الهيمالايا في العاصمة الباكستانية... فيديو

قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل بدء المحادثات مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، بزرع شجرة أرز الهيمالايا، دودار، في حديقة وزارة الخارجية الباكستانية.

وتمثل هذه الشجرة أحد الرموز الوطنية في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الشجرة التي زرعها لافروف، ستنمو الى جانب عدد من الأشجار التي قام بزرعها شخصيات سياسية، كالرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

هذا ويوجد لافروف في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في زيارة عمل، سيجري في إطارها محادثات مع نظيره الباكستاني، كما يلتقي مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد.