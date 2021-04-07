البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لاتباع النهج الدبلوماسي مع كوريا الشمالية بشرط واحد

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الأربعاء، عن شرط إذا تحقق فإن بلادها تكون مستعدة لاتباع النهج الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.

وقالت بساكي: "مستعدون لاتباع النهج الدبلوماسي إذا كان سيفضي إلى سبل لنزع السلاح النووي".

وبحسب "رويترز"، رفضت بساكي خلال إفادة صحفية اعتيادية التعليق على تقارير من باحثين أمريكيين عن أنشطة في حوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية يقول عنها محللون إنها قد تكون جزءا من تجهيزات لإجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

وأحالت المتحدثة أسئلة الصحفيين بشأنها إلى البنتاغون.

وتابعت المتحدثة "أقول بشكل عام أن لدينا هدفا واضحا فيما يتعلق بكوريا الشمالية ألا وهو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية ... نواصل بالطبع تطبيق العقوبات ونتشاور مع الحلفاء والشركاء. نحن على استعداد للنظر في شكل من أشكال الدبلوماسية إذا ما كان سيفضي إلى سبيل إلى نزع السلاح النووي".

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال محادثات أمنية رفيعة المستوى في الثالث من الشهر الحالي على العمل معا لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وأكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الياباني شيجيرو كيتامورا والكوري الجنوبي سوه هون في بيان مشترك التزامهم بمعالجة القضية "من خلال التعاون الثلاثي المنسق. نحو نزع السلاح النووي".

وذكر البيان أن الدول الثلاث اتفقت أيضا على ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بشكل كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية و"منع الانتشار والتعاون لتعزيز الردع والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت المحادثات التي عقدت في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند أرفع اجتماع يعقد بين الحلفاء الثلاثة منذ تولى الرئيس جو بايدن السلطة في 20 يناير/كانون الثاني وتأتي على خلفية التوترات المتصاعدة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ الأسبوع الماضي.

وقال بايدن سابقا إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية على الرغم من تجاربها للصواريخ الباليستية لكنه حذر من أنه ستكون هناك ردود فعل إذا صعدت بيونجيانج الأمور.