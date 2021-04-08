رئيس الموساد الإسرائيلي يستعد لكشف "معلومات سرية" عن إيران في واشنطن

يتوجه رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، خلال الأيام القريبة المقبلة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تقديم أدلة ومعلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تخفي معلومات بشأن برنامجها النووي بحسب الادعاءات الإسرائيلية.

القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة الإسرائيلية (13) بأن:

"رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى واشنطن لإجراء اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في الولايات المتحدة".

وأضافت القناة بأن "الحديث يدور عن أول زيارة لشخصية إسرائيلية كبيرة إلى واشنطن بعد دخول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض". وأشارت القناة إلى أنه في "إسرائيل يحاولون أن يحددوا لرئيس الموساد موعدا للاجتماع مع الرئيس جو بايدن".

وأوضحت القناة أنه "من المتوقع أن يقوم كوهين باستعراض معلومات استخباراتية وأدلة أمام الإدارة الأمريكية تشير إلى استمرار إيران بالكذب وإخفاء معلومات بما يتعلق ببرنامجهم النووي خلال الاتفاق النووي السابق وحتى هذه الأيام. وبموجب ذلك فإن رئيس الموساد سيحاول إقناع المسؤولين الأمريكيين بأنه لا توجد حاجة لاتفاق جديد قريبا، وإنما تشديد الاتفاق الأصلي".