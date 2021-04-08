تسجيل
20:53 GMT08 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة أف-35

    تركيا تصدم واشنطن: بإمكاننا تصنيع مقاتلات "إف 35" خلال شهر واحد

    © Sputnik . Alexey Kutsenko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104081048623945-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-35-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-/

    كشفت شركة الصناعات الجوية الفضائية التركية عن معلومات يمكن وصفها بـ"الصادمة" بالنسبة للجانب الأمريكي تتعلق بقدرتها على تصنيع مقاتلات "إف 35".

    أكد المدير العام لشركة الصناعات الجوية-الفضائية التركية "توساش"، تمل كوتيل، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، قدرة الشركة التركية على تصنيع مقاتلات "أف 35" الأمريكية المتطورة.

    رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
    © AP Photo / Bilal Hussein
    رئيس الوزراء المصري يشكر أردوغان خلال مجموعة الثماني
    ففي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، بين كوتيل، أن الشركة التركية تعمل حالياً على تطوير تقنيات الطائرات المسيرة إضافة إلى الطائرة "المقاتلة الوطنية" التي يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور الطيار المساعد.

    وبحسب المصدر، تعمل الشركة التركية على إنتاج 3 طائرات و6 مروحيات وطائرتين مسيرتين وطائرات "هدفية" مع مشاريع تتعلق بإنتاج الأقمار الصناعية.

    وكشف مدير الشركة عن بعض ميزات "المقاتلة الوطنية" (MMU)، التي يعمل على إنجازها 3 آلاف عامل من الشركة، بالتعاون مع 3 آلاف من خارجها.

    ونوه كوتيل في حديثه إلى أن الطائرة من فئة الجيل الخامس، وأنها تطير بطيار واحد فقط مع طيار مساعد من الذكاء الصناعي (روبوت).

    وحول محرك المقاتلة، أشار كوتيل إلى أنه سيكون جاهزا للتشغيل في عام 2023، وأن المقاتلة ستحلق في عام 2025.

    وستتسلم القوات التركية المقاتلة الوطنية الجديدة في عام 2028، وبين كوتيل أن بلاده تجمع بين القوة والتكلفة المنخفضة.

    ووحول قدرة الشركة على إنتاج المقاتلة الأمريكية "إف 23" قال كوتيل: "في حال حصولنا على رخصة الإنتاج يمكننا إنتاج مقاتلة F-35 في شهر واحد. نمتلك حالياً القدرة على ذلك. نحاول منذ بداية الطريق أن يكون كل شيء في المقاتلة محلياً مئة في المئة. ويجب أن تكون المقاتلة محلية تماماً حتى يمكننا بيعها للدول الصديقة".

    وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن صفقة شراء "إس-400" الروسية، وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

    ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

    وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400" لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.

    انظر أيضا:

    العلماء في حيرة بعد اكتشاف طفل مخبأ بجسد كاهن شهير محنط... صور وفيديو
    ماجدة الرومي تكشف من داخل قصر القبة الرئاسي عما طلبه ماكرون منها ورفضته... فيديو
    5 أعراض لـ"الموت الصامت" في الساقين يحذر منها العلماء
    صفقة بين بكين وطهران تمهد لتجربة سلاح صيني فريد في الشرق الأوسط... صور
    الكلمات الدلالية:
    طائرة, أف 35, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات ترتدي الأزياء الوطنية في التبت. خلال الوباء بأكمله في التبت، حيث تم اكتشاف حالة واحدة فقط أصيبت بـ كوفيد-19 في بداية عام 2020
    التبت خارج نطاق كوفيد
    ساعد الرئيس في إلقاء القبض على الفاسدين!
    عون ومعركة الكشف عن أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان
    إنفوجرافيك... القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا
    القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك