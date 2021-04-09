الاتحاد الأوروبي يكشف موعد استئناف أطراف الاتفاق النووي محادثتهم مع إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موعد استئناف أطراف الاتفاق النووي محادثتهم مع إيران.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيواصلون المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الأسبوع المقبل بعد "مباحثات بناءة" هذا الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز".

يشار إلى أن المحادثات تجري في فيينا، في إطار اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ويرأسها مسؤول معين من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه "تم إطلاع اللجنة المشتركة على عمل مجموعتي الخبراء بشأن رفع العقوبات وإجراءات الامتثال النووي وأشار المشاركون إلى المباحثات البناءة والتي تبحث عن حلول".

وتابع "في ضوء البيان الوزاري المشترك الصادر في 21 ديسمبر، أكد المشاركون عزمهم مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة الجارية. وسيواصل المنسق اتصالاته المنفصلة مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة".