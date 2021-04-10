الحرس الثوري الإيراني يؤكد جاهزيته لمواجهة "المؤامرات"

أعلن القائد العام للحرس الثوري الايراني حسين سلامي جاهزية قوات بلاده المسلحة لمواجهة ما وصفها بالمؤامرات وتهديدات الأعداء.

ووفقا لوكالة "فارس" للأنباء، قال سلامي اليوم السبت: "مع مضي 22 عاما على استشهاد القائد الشامخ علي صياد شيرازي مازالت الخدمات والدور البارز والأفكار العسكرية الفذة التي كان يحملها الشهيد الجليل حية".

وتابع بقوله: "هذه الأفكار جعلت منه شخصية استثنائية وقائدا خالدا، إنه أفكار ملهمة ونبراسا للأجيال الجديدة والكوادر الوثابة للقوات المسلحة خاصة في مجالات صون وتعميق عنصر الوحدة والأخوة والتلاحم بين جيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية وحرس الثورة الاسلامية في مسار إنجاز مهماتهما الحساسة لحفظ وترسيخ الاقتدار والامن الوطني المستديم".

وشدد سلامي على جاهزية قوات بلاده للتصدي للمؤامرات والتهديدات المحتملة، متمنيا النجاح للقوات المسلحة.

ويصادف اليوم الذكرى الـ 22 لاستشهاد الفريق علي صياد شيرازي، القائد الأسبق للقوة البرية في الجيش الإيراني عام 1999".