الهند تحتج على مرور مدمرة أمريكية بإحدى مناطقها

احتجت الهند على مرور مدمرة أمريكية في منطقتها الاقتصادية الخالصة دون إذن، وذلك في خلاف نادر بين بحريتي الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية، بحسب "رويترز" إن "الجيش الهندي رصد تحرك المدمرة جون بول جونز من الخليج صوب مضيق ملقا".

وجاء في تقرير سنوي لوزارة الدفاع الأمريكية، نقلته "رويترز"أن البحرية الأمريكية أجرت في السابق ما يطلق عليه عمليات الإبحار التي تؤكد حرية الملاحة في المياه الهندية دون إذن، وكان آخرها في السنة المالية 2019.

وكان الأسطول السابع الأمريكي قد قال في بيان يوم الأربعاء إن المدمرة جون بول جونز "أكدت حقوق وحرية الملاحة" داخل المنطقة الاقتصادية الهندية الخالصة بما يتفق مع القانون وذلك من خلال الإبحار على مسافة نحو 130 ميلا بحريا غربي جزر لاكشادويب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، إن "قواعد الأمم المتحدة لا تسمح بمثل هذا المرور دون إذن".

وأضاف "موقف حكومة الهند المعلن من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار هو عدم السماح للدول الأخرى بالتدريبات العسكرية أو المناورات في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، خاصة تلك التي تشمل استخدام أسلحة أو متفجرات، دون إذن الدولة الساحلية".