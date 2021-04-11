وزير الدفاع الأمريكي: علاقتنا الثنائية مع إسرائيل مهمة لاستقرار المنطقة

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على التزام الولايات المتحدة بالتعاون المشترك لضمان أمن إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي أوستن: "العلاقة بين أمريكا وإسرائيل جوهرية للأمن الإقليمي وثابتة ولا يمكن أن تنفصم، وقائمة على الثقة، وأتطلع لتعزيز تلك الثقة".

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، في تل أبيب، إنه أكد خلال محادثات ثنائية "على التزام إدارة بايدن بحماية إسرائيل وأمنها، وأن علاقتنا الثنائية مع إسرائيل مهمة لاستقرار المنطقة".

وتابع: "سنواصل المشاورات مع شركائنا في إسرائيل لتعزيز أمنهم، واتفقنا على العمل لتعزيز التعاون العسكري".

كما أوضح أيضا دعم واشنطن الكامل لعمليات التطبيع والسلام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مبنية على الثقة وتطورت خلال عقود من التعاون.

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة بايدن التي أثار موقفها تجاه إيران قلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتسعى واشنطن لطمأنة إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي مع استئناف المحادثات، غير المباشرة وغير الحاسمة حتى الآن، حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودأبت إسرائيل على انتقاد الاتفاق النووي حيث ترى أنه يضع قيودا مؤقتة على قدرات إيران النووية مما يمهد الطريق لطهران لإنتاج قنابل على المدى الطويل. وتقول إنها لن تلتزم بالنهج الدبلوماسي.

وتتبادل كل من إسرائيل وإيران، في الأسابيع الأخيرة، الاتهامات بتعريض سفنهما لأعمال تخريب في البحر. وتتهم سوريا إسرائيل بشن ضربات جوية على أراضيها. وتقول إسرائيل إنها تحاول وقف حشد القوات الإيرانية داخل سوريا.