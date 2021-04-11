البابا فرنسيس يقيم قداسا بحضور سجناء ولاجئين

أحيا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، قداسا في إحدى الكنائس المجاورة للفاتيكان، مع سجناء ولاجئين وعاملين في المجال الصحي، بمناسبة عيد الرحمة الإلهية.

ووفقا لموقع " فاتيكان نيوز "، أُقيم القداس في كنيسة الروح القدس في ساسيا في روما، بحضور معتقلين من سجنَين في روما، وسجن للأحداث، بالإضافة إلى لاجئين قادمين من سوريا ونيجيريا ومصر وطاقم من الممرضين وراهبات.

ونقلت الوكالة كلمة البابا في عظته: "أيتها الأخت وأيها الأخ هل تريد دليلاً على أن الله قد لمس حياتك؟ انظر إذا كنت تهتم بجراح الآخرين".

الجدير بالذكر أن البابا البالغ 84 عاماً كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا قبل رحلته إلى العراق، مطلع شهر آذار / مارس الماضي.

وفي ظل تأخر حملات التطعيم في الدول الأفريقية الفقيرة عن نظيرتها في العالم الغني، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، ناشد البابا في وقت سابق، القادة السياسيين ورجال الأعمال توفير "اللقاحات للجميع، خاصة للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا".