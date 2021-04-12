إعلام: إصابة مسؤول إيراني في منشأة نطنز

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن إصابة المتحدث باسم ​منظمة الطاقة الذرية الإيرانية​ ​بهروز كمالوندي​، ناجمة عن تعرضه لحادث سقوط من مرتفع بعلو 7 أمتار، خلال زيارته التفقدية لموقع "الشهيد أحمدي روشن" لتخصيب اليورانيوم في نطنز".

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن "الحادثة أدت إلى إصابته بكسور في رأسه وقدمه، وتمّ على الفور نقله إلى أحد ​مستشفيات​ مدينة كاشان، حيث خضع للعلاج".

وأوضحت الوكالة أن "ارتداء بهروز كمالوندي خوذة الرأس حال دون حدوث إصابة بالغة في الرأس، منوهة بأن حالته الصحية مستقرة وينبغي له البقاء في المشفى لمدة يومين".

وكان كمالوندي قد أعلن، أمس، أن "جزءا من شبكة توزيع ​الكهرباء​ في منشأة نطنز تعرض لحادث فجر الأحد"، مؤكدا "عدم وقوع إصابات بشريّة أو تلوّث إشعاعي نتيجةً للحادث". وأشار إلى أن "التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدّية إلى الحادث، وسيتمّ الإعلان عنها في وقت لاحق".

من جانبه اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حادث الإخلال في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي بأنه إرهاب نووي على المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التصدي له، مؤكدا احتفاظ إيران بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الضالعين فيه.