مسؤول روسي: المفاوضات حول الاتفاق الإيراني تسير في جو عملي ولا داعي للقلق

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تحث على عدم تهويل الموقف بشأن المحادثات حول الخطة المشتركة للملف الإيراني، بما في ذلك رفع العقوبات الأمريكية.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لمسألة العقوبات والقضايا المتعلقة بعودة إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة فكل هذه العناصر قائمة ضمن العمل الجاري، ولا داعي لإضفاء طابع درامي، كل هذا متوقعا ونوقش على أسس مختلفة في مرحلة التحضير لبدء الاجتماع في فيينا".

وتابع ريابكوف، قائلا: "لا يوجد سبب للقلق ولا يوجد طريق مسدود أو صعوبات مجرد مواقف عمل، والأطراف تعمل على وضع نهجها، ونحن نساهم سياسيا وفكريا، في إيجاد الحلول وقاسم مشترك".

وأوضح ريابكوف أن ما حدث في إطار اللجنة المشتركة، بما في ذلك أنشطة مجموعات العمل خلال الأيام القليلة الماضية أظهرت أهمية هذه الصيغة الجديدة، ووجود آفاق جيدة له.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد، يوم الجمعة الماضي، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بأمن إسرائيل، ولفت إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين لاستقرار المنطقة بأكملها.

كما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمربكية، أن طلب إيران رفع جميع العقوبات المفروضة بعد عام 2017 غير مقبول بالنسبة لواشنطن؛ موضحا أنه إذا أصرت طهران على ذلك، فإن المفاوضات في فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد تصل إلى طريق مسدود؛ ومن المقرر أن تبدأ جولة ثانية من المشاورات بين الدول الخمس وإيران بشأن الاتفاق النووي هذا الأسبوع.

وأعلنت إيران، يوم أمس الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.