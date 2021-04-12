صحيفة: هجوم نطنز تم التخطيط له قبل وقت طويل من محادثات فيينا

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية في إيران تم التخطيط له قبل فترة طويلة من المحادثات الجارية حاليا في فيينا.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنها علمت من مصادر خاصة أن قرار تنفيذ الهجوم المنسوب بشكل واسع لإسرائيل، كان يهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

وأوضحت أن المصادر التي لم تكشف عن هويتها كشفت أن الهجوم نفسه كان قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ذكرت في وقت سابق أن تخطيط الموساد للعملية التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2018، للاستيلاء على أسرار نووية إيرانية بدأ في مطلع 2016.

وكانت طهران أعلنت أمس الأحد أن موقع نطنز النووي تعرض لعمل "إرهابي".

وتزامن هذا مع ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مصادر مخابراتية، يفيد بأن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وتستضيف فيينا حاليا مفاوضات بين طهران والدول الكبرى، بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015، ورفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران في العام 2018.