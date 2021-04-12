الأمير هاري يكسر قوانين بريطانية خلال حضوره جنازة جده الأمير فيليب

ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن الأمير هاري سيكسر قوانين بريطانية من أجل حضور جنازة جده، الأمير فيليب، يوم السبت المقبل.

ولن يلتزم الأمير هاري بفترة الحجر الصحي داخل بريطانيا ومدتها 10 أيام من أجل حضور جنازة جده الراحل، بعد حصوله على استثناء نتيجة وجود ثغرتين في لوائح (كوفيد-19) الخاصة بالمملكة المتحدة.

وينص القانون البريطاني في العادة على أنه يجب أن يقضي الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة من جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، 10 أيام في العزل الصحي، ولكن خطة "الاختبار للإفراج" الحكومية تسمح للأشخاص بمغادرة العزل مبكرا قبل موعده إذا حصلوا على اختبار فيروس كورونا الخاص "سلبي".

كما تنص القواعد البريطانية على أنه "يمكن ترك مكان العزلة الصحي في ظروف محدودة، بما في ذلك لأسباب إنسانية، وهذا يشمل حضور جنازة أحد أفراد الأسرة أو أحد أفراد الأسرة المقربين أو أحد الأصدقاء".

وأشارت تقارير أخرى إلى أن نجل ولي عهد بريطانيا قد لا يضطر حتى للعودة إلى الحجر الصحي بعد حضوره الجنازة، وسيعود إلى الولايات المتحدة حيث تقيم زوجته، ميغان ماركل، التي لم تتمكن من مرافقته بسبب ظروف حملها في نجلهما الثاني.

وسيحضر الأمير هاري جنازة الأمير فيليب بصفته أحد أحفاده والسادس في ترتيب ولاية العرش.

وقالت تقارير بريطانية، أمس الأحد، إن "طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب، قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل/نيسان".

وقال قصر بكنجهام السبت، إن ميغان ماركل زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل، وفقا لـ"رويترز".

وتوفي الأمير فيليب جد الأمير هاري يوم الجمعة الموافق 9 نيسان/ أبريل الجاري عن 99 عاما.