تسجيل
15:44 GMT12 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الأمير هاري في لندن

    الأمير هاري يكسر قوانين بريطانية خلال حضوره جنازة جده الأمير فيليب

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048633318_0:73:3072:1801_1200x675_80_0_0_e26c78df35ed4996e6d53e795ddb1085.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104121048665891-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8/

    ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن الأمير هاري سيكسر قوانين بريطانية من أجل حضور جنازة جده، الأمير فيليب، يوم السبت المقبل.

    ولن يلتزم الأمير هاري بفترة الحجر الصحي داخل بريطانيا ومدتها 10 أيام من أجل حضور جنازة جده الراحل، بعد حصوله على استثناء نتيجة وجود ثغرتين في لوائح (كوفيد-19) الخاصة بالمملكة المتحدة.

    الأمير هاري وميغان ماركل يسيران خلف الأمير فيليب
    © AFP 2021 / ADRIAN DENNIS
    الأمير هاري عاد إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة جده فيليب
    وينص القانون البريطاني في العادة على أنه يجب أن يقضي الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة من جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، 10 أيام في العزل الصحي، ولكن خطة "الاختبار للإفراج" الحكومية تسمح للأشخاص بمغادرة العزل مبكرا قبل موعده  إذا حصلوا على اختبار فيروس كورونا الخاص "سلبي".

    كما تنص القواعد البريطانية على أنه "يمكن ترك مكان العزلة الصحي في ظروف محدودة، بما في ذلك لأسباب إنسانية، وهذا يشمل حضور جنازة أحد أفراد الأسرة أو أحد أفراد الأسرة المقربين أو أحد الأصدقاء".

    وأشارت تقارير أخرى إلى أن نجل ولي عهد بريطانيا قد لا يضطر حتى للعودة إلى الحجر الصحي بعد حضوره الجنازة، وسيعود إلى الولايات المتحدة حيث تقيم زوجته، ميغان ماركل، التي لم تتمكن من مرافقته بسبب ظروف حملها في نجلهما الثاني.

     

    وسيحضر الأمير هاري جنازة الأمير فيليب بصفته أحد أحفاده والسادس في ترتيب ولاية العرش.

    وقالت تقارير بريطانية، أمس الأحد، إن "طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب، قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل/نيسان".

    وقال قصر بكنجهام السبت، إن ميغان ماركل زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل، وفقا لـ"رويترز".

    وتوفي الأمير فيليب جد الأمير هاري يوم الجمعة الموافق 9 نيسان/ أبريل الجاري عن 99 عاما.

    انظر أيضا:

    صحيفة: الأمير هاري يستعد للعودة إلى بريطانيا
    وسط مزاعم بتسببهما في وفاته... أول تعليق من هاري وميغان ماركل على رحيل الأمير فيليب
    تحديد موعد إقامة جنازة الأمير فيليب.. هل يحضر الأمير هاري وزوجته ميغان؟
    صحيفة: الأمير هاري محروم من ارتداء الزي العسكري في جنازة جده
    الأمير هاري عاد إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة جده فيليب
    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, العائلة المالكة البريطانية, الأمير فيليب, الأمير هاري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رائد الفضاء الفرنسي توما بيسشي، ورائدة الفضاء في ناسا بيجي ويتسون، يأكلان الخس الذي تم زراعته على متن محطة الفضاء الدولية
    بيتزا وآيس كريم وغيرها... ماذا يأكل ويطبخ رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية
    الذكرى الستين لأول رائد فضاء في العالم
    الذكرى الستين لأول رائد فضاء في العالم
    الحرب الأمريكية من أجل السلام في سوريا
    الحرب الأمريكية "من أجل السلام" في سوريا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك