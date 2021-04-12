صحيفة: أخيرا.. رئيس وزراء بريطانيا يجد فرصة لحلاقة شعره

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استفاد من تخفيف قيود الإغلاق في حلاقة شعره.

وقالت الصحيفة البريطانية: "أخيرا، تمكن جونسون اليوم من حلاقة شعره قبل أن يقود أعضاء البرلمان في التعبير عن تقديرهم للأمير فيليب"، زوج ملكة بريطانيا الذي توفي يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن رئيس الوزراء استفاد من تخفيف الإغلاق في الحلاقة بعد أن تزايدت الشكاوى من مظهره الأشعث.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن رئيس الوزراء لايزال يكافح حتى يبقي على شعره تحت السيطرة، في ظل الأجواء العاصفة، في محيط مقر الحكومة.

يذكر أن بريطانيا بدأت اليوم تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد جزئيا، من خلال فتح المتاجر والصالات الرياضية والباحات الخارجية للحانات وصالونات تصفيف الشعر.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد حملة تطعيم ناجحة وإجراءات الإغلاق التي ساعدت في خفض الوفيات بنسبة 95 في المئة والإصابات بتسعين في المئة.