خبراء: الدول التي تعتمد على اللقاحات الصينية مهددة بعودة تفشي الوباء

حذر علماء من أن الدول التي تعتمد على اللقاحات الصينية المضادة لكورونا ربما تكون عرضة لموجات مستقبلية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الخبراء لصحيفة "ديلي ميل"، إن: أزمة تفشي الوباء في تشيلي ينبغي أن تبعث بتحذير إلى باقي دول العالم، بأن جرعات اللقاح الصينية الصنع، أضعف من أن توقف انتشار الفيروس، حتى مع نجاح برنامج التحصين.

وطلبت 53 دولة على الأقل جرعات من اللقاحات الصينية، التي يتم تطوير العديد منها في دول في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

وتتميز اللقاحات الصينية بأنها رخيصة السعر وسهلة التخزين، الأمر الذي يجعل منها لقاحات مثالية بالنسبة للدول التي تفتقر إلى المعدات اللازمة لحفظ اللقاحات الأخرى التي تحتاج إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض.

واعترف جاو فو مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "معدلات الحماية للقاحات الموجودة ليست عالية".

من جانبه، قال البروفيسور إيان جونز أستاذ الأمراض الوبائية في جامعة ريدينغ إن الأرقام القادمة من تشيلي تشير إلى أن اللقاحات الصينية لن تكون كافية لوقف انتشار الفيروس.

وعلى الرغم من التطعيم الكامل لربع سكانها، وحصول 40% من السكان على جرعة واحدة، إلا أن تشيلي تشهد تضاعفا في معدل الإصابات منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، حيث ارتفع عدد الإصابات اليومية من 177 حالة لكل مليون إلى 372 حالة.