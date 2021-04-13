ظريف: التخريب لن يمنح أمريكا أي أدوات للتفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الأمريكيين لا يدركون أنه لا العقوبات ولا الأعمال التخريبية ستمنحهم أي أدوات للتفاوض.

وتابع ظريف، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمريكية ستجعل الوضع أكثر كارثية، وذلك على هامش مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران.

وحسب وكالة "مهر" للأنباء، أكد ظريف أنه أجرى محادثات جادة وودية لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في مجال رفع الحظر.

وااتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية، التي وقع بها حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية هو بمثابة "إرهاب نووي"، وأن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك.

ويوم الأحد الماضي أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان إلى خلل جزئي.

يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سماكته 2.5 متر، يعلوه جدار خرساني آخر.

وسبق أن تعرض الموقع ذاته، في يوليو/تموز الماضي، إلى حريق كبير، واتهمت إيران إسرائيل لاحقا بالوقوف وراءه.