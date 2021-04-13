الطاقة الذرية الإيرانية تعلن موعد بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء يوم الثلاثاء، أن "العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في مفاعل "نطنز" ستبدأ الليلة".

وأضاف بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "أخطرنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة في نطنز الليلة"، مؤكدا أن طهران ستستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمائة في إنتاج عنصر الموليبدينوم لاستخدامه في صناعة الأدوية المشعة.

وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن "طهران ستبدأ اليوم استبدال أجهزة الطرد المركزي المعطلة IR1 في مفاعل نطنز بأجهزة من الجيل الأول IR1 لكن بقدرة أعلى على التخصيب بمقدار خمسين بالمائة".

وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، حسبما نقلت وكالة أنباء "فاررس" الإيرانية عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي. ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى، لكن الأنباء عن التخصيب بدت على خلفية نوايا طهران زيادة النشاط النووي في ظل التخريب في منشأة "نطنز" النووية.

وفي وقت سابق، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن طهران ستخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% إذا تطلبت مصالح البلاد ذلك.

وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة، بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة وبدأت في فرض عقوبات على إيران، وأعلنت إيران في 2019، بعد عام واحد بالضبط من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.