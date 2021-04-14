هل يعتذر بايدن لبوتين؟

أثار اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، العديد من التساؤولات.

ومن بين تلك التساؤلات تساؤل حول اعتذار محتمل من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بتصريحاته السابقة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بايدن، قد قال في وقت سابق أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "قاتلا"، وزعم أن بوتين سيتحمل مسؤوليته عن التدخل في الانتخابات الأمريكية، وأن ذلك سيتحقق قريبا.

ورد بوتين على تعليقات بايدن في نفس اليوم، متمنياً للزعيم الأمريكي الصحة الجيدة، قائلا إن الناس يرون سماتهم الشخصية في الآخرين.

كما دعا نظيره الأمريكي لإجراء مناقشة مفتوحة عبر الإنترنت. وأجاب الرئيس الأمريكي، آنذاك، إنه سيتحدث بالتأكيد مع بوتين "في وقت ما".

أمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن بايدن اقترح، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، وأعاد التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.

بدروها أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن وزارة الخارجية تقوم بدورها ضمن العمل بشأن التحضير للقاء بين بوتين وبايدن.

وردا على سؤال الصحفيين اليوم الأربعاء، عما إذا كان الكرملين سيثير موضوع اعتذار بايدن، امتنع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن التعليق على مسألة الاعتذار المحتمل، قائلا "سأترك هذه القضية دون تعليق".