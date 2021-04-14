أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحذر من "التهديد غير المسبوق" للصين

حذر قادة وكالات الاستخبارات الأمريكية، اليوم الأربعاء، من "التهديد غير المسبوق" الذي تشكله الصين، مستشهدين بـ"العدوان الإقليمي لبكين وقدراتها السيبرانية ونفوذها الاقتصادي".

وجاءت التحذيرات أثناء إدلائهم قادة الوكالات بشهادتهم في جلسة استماع عامة بعنوان "التهديدات العالمية" بالكونغرس لأول مرة منذ أكثر من عامين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: "أصبحت الصين بشكل متزايد منافسا شبه نظير يتحدى الولايات المتحدة في مجالات متعددة، فيما تضغط من أجل مراجعة المعايير العالمية بطرق تفضل النظام الصيني الاستبدادي".

وأضاف هينز: "الصين لديها أيضا قدرات سيبرانية كبيرة يمكن أن تسبب، على الأقل، اضطرابات محلية ومؤقتة في البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة".

وأدلى، أيضا، مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي والمدير العام لوكالة الأمن القومي بول ناكاسوني ومدير وكالة المخابرات الدفاعية الفريق سكوت بيرييه، بشهاداتهم أمام الكونغرس.

عقدت جلسة الاستماع بعد يوم من إصدار وكالات المخابرات الأمريكية تقريرا شاملا عن التهديدات العالمية، والذي قال إن المرض والفجوة بين الأغنياء والفقراء وتغير المناخ والصراعات داخل وبين الدول ستشكل تحديات أكبر في العقود المقبلة.