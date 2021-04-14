أيرلندا تفتح تحقيقا بشأن "فيسبوك" بعد تسريب بيانات 530 مليون مستخدم

أعلنت السلطات الأيرلندية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن "فيسبوك"، على خلفية الكشف عن تسريب لبيانات مئات الملايين من المستخدمين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الهيئة الناظمة الأيرلندية المكلفة بحماية البيانات أعلنت فتح التحقيق نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

ويهدف التحقيق لمعرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأمريكي قد التزم بتعهداته بالتحكم في البيانات.

وتتولى الهيئة الناظمة الأيرلندية إجراء التحقيق لصالح الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيسبوك يقع في أيرلندا.

وأوضحت الهيئة أنها بحثت الأمر مع "فيسبوك"، متوقعة حدوث مخالفة للقانون العام الخاص بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي.

ويعطي القانون العام لحماية البيانات، الذي وضع في عام 2018، الهيئة صلاحية أكبر من أجل حماية المستخدمين من سيطرة شركات فيسبوك وغوغل وأبل وتويتر، التي اتخذت أيرلندا مقرا لها بسبب نظامها الضريبي المناسب.

يذكر أنه في عام 2019، تم الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم لفيسبوك.