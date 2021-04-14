الوساطة الجنوب سودانية: استئناف التفاوض بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال في مايو

أعلن مقر لجنة الوساطة الجنوب سودانية، عن استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو في الرابع والعشرين بالعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا)، في أيار/ مايو المقبل.

الخرطوم- سبوتنيك. وحسب بيان رسمي من مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأربعاء، قال مقرر لجنة الوساطة الجنوب السودانية، ضيو مطوك، عقب لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، أنهم" اطلعوا على ما تقوم به الوساطة في جوبا للتواصل مع الحركة الشعبية شمال"، معلنا عن "استئناف الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة القائد عبد العزيز الحلو يوم 24 مايو المقبل".

وأضاف مطوك، أن "الوساطة التقت كذلك عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، في العاصمة جوبا"، شيرا إلى" رغبته في المساهمة في تحقيق السلام".

وحسب البيان الرسمي، اجتمع رئيس مجلس الوزراء عبد الله، مع مقرر لجنة الوساطة الجنوب سودانية، بالخرطوم، حول إكمال عملية السلام الشامل بالبلاد.

ووقعت حكومة السودان مع قادة الحركات المسلحة على اتفاقية جوبا لسلام السودان في تشرين الأول / أكتوبر 2020، بجنوب السودان عدا حركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

ويذكر أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقع على مذكرة إعلان المبادئ لاستئناف الحوار مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أواخر آذار / مارس الماضي بالعاصمة جوبا.