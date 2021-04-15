مباحثات تركية يونانية لتطوير العلاقات الثنائية أو التصعيد

أقيم، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة مؤتمرا صحفيا جمع وزيري الخارجية التركي واليوناني، وتم خلاله بحث آخر المستجدات.

أنطاكيا - سبوتنيك. قال تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي: "قيمنا مع نظيري اليوناني المشاكل في بحري المتوسط وإيجة بشكل ودي وسنواصل العمل مع أثينا لتطوير علاقتنا واستئناف الطيران بين البلدين".

وأضاف "إذا استمريتم في تصعيد التوتر فنحن أيضا سنستمر في التصعيد".

وأعرب عن رغبة "تركيا في مواصلة العلاقات مع أثينا"، لافتًا إلى أن "فتح المعابر الحدودية بين تركيا واليونان يشكل أهمية تجارية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن الاتفاق المبرم بين أنقرة وطرابلس بشأن الصلاحية البحرية في المتوسط، "يتنافى مع القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "تركيا تنتهك القوانين الدولية في بحري إيجة وشرقي المتوسط".

وقال الوزير اليوناني إن "الاتفاق المبرم بين أنقرة وطرابلس بشأن مناطق الصلاحية البحرية يتنافى مع القانون الدولي".

وأضاف الوزير اليوناني "تركيا تنتهك القوانين الدولية في بحري إيجة وشرقي المتوسط".

وتسعى اليونان وتركيا إلى وضع حد لنزاعهما طويل الأمد على الحدود البحرية في شرق المتوسط، بعدما تصاعدت حدة التوتر بين البلدين بشكل كبير العام الماضي عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تقول اليونان إنها تابعة لها، وأعلن الجانبان تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

ويذكر أن العلاقات الأوروبية التركية قد تدهورت عقب إرسال تركيا وبشكل متكرر لسفن للتنقيب عن الموارد الطبيعية للغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط، ما أثار حفيظة التكتل، خاصة البلدين المجاورين اليونان وقبرص.